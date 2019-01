Kukula é reforço

O Sp. Covilhã contratou o avançado cabo-verdiano Kukula, que tinha rescindido o contrato com o Leixões, anunciou esta sexta-feira o clube da 2.ª Liga no site oficial.Kukula, de 30 anos, rescindiu o vínculo com o Leixões na quarta-feira , mas a direção dos serranos recusou-se a confirmar, na altura, o cabo-verdiano como reforço, explicando, à agência Lusa, não ter ainda a documentação necessária, nem essa garantia.O atacante é o terceiro reforço dos leões da serra após a reabertura do mercado de transferências, depois do lateral direito Tiago Moreira, também proveniente do Leixões, e do extremo Diego Medeiros, cedido pelo Paços de Ferreira até ao final da temporada.Kukula alinhou esta temporada em 20 partidas pela formação de Matosinhos, nos quais marcou dois golos, contando, anteriormente, com passagens pelo Vizela, Feirense e Marítimo.