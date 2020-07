Kukula na porta de saída do Sporting da Covilhã

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, tem uma proposta para a transferência do avançado cabo-verdiano Kukula, que esta semana pode deixar o clube, informou esta quarta-feira o presidente dos 'leões da serra', José Mendes.

"Está em cima da mesa uma proposta para ele sair. Tudo indica que amanhã [quinta-feira] possa rescindir o seu contrato e rumar a outras paragens", disse na noite de quarta-feira o presidente do Sporting da Covilhã, durante a Assembleia-Geral do clube.

José Mendes revelou ainda que o plantel vai ser reforçado com jogadores brasileiros, um proveniente do Gana e outro da Costa do Marfim, mas que devido à pandemia, e às restrições impostas à circulação entre países, não podem ainda viajar para Portugal.

O dirigente serrano vai aguardar até dia 15, altura em que as medidas impostas para evitar a propagação da covid-19 serão revistas, para saber quando se podem juntar ao restante grupo, que regressa ao trabalho no dia 13.

No plantel continuam Igor Araújo, Bruno Bolas, Tiago Moreira, Joel Vital, Jaime Simões, Brendon (emprestado pelo Portimonense), Gilberto Silva, Filipe Cardoso, Gui Inters, Daffé e Inusah.

Até ao momento, os serranos divulgaram as contratações do lateral-esquerdo David Santos (ex-Canelas), do médio João Cardoso (ex-Estoril Praia), do extremo Jaiminho (ex-Rio Ave) e do avançado Leo Cá (ex-Lourosa), reforços para a temporada 2020-2021 todos provenientes do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol nacional.