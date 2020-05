Lateral David Santos é o primeiro reforço do Sp. Covilhã

O lateral esquerdo David Santos, que nas duas últimas temporadas representou o Canelas, é a primeira contratação anunciada para a próxima época pelo Sp. Covilhã, da 2.ª Liga.

O esquerdino, de 26 anos, pode atuar também como extremo.

No emblema do Campeonato de Portugal, David Santos alinhou em 22 partidas na última época.

O defesa, natural de Gaia, conta com passagens por Oliveira do Douro, Coimbrões, Salgueiros e pelos juniores do Rio Ave e do Boavista.

Esta é a primeira experiência de David Santos no futebol profissional.