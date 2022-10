Leandro Grimi estagia na equipa de juniores do Sp. Covilhã

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Grimi (@leandrogrimi)

Leandro Grimi, antigo defesa-esquerdo do Sporting, está há cerca de um mês a estagiar na equipa técnica dos juniores do Sporting da Covilhã, liderada por Rodrigo Matos. O antigo futebolista argentino, completou o 4.º nível de treinador no seu país natal, mas as suas habilitações não são reconhecidas em Portugal e na Europa.Como tal, vai ter de cumprir uma vez mais todo o percurso formativo, até as suas credenciais serem reconhecidas a nível europeu. Através das redes sociais, o candidato a treinador, que reside em Teixoso, no concelho da Covilhã, agradeceu a disponibilidade demonstrada pelo emblema serrano para que possa estagiar junto da equipa que disputa a 2ª divisão nacional de juniores A."Queria agradecer publicamente ao Sp. Covilhã e a todos os que compõem a instituição. Obrigado pela confiança e espaço que me dão neste início de carreira cheia de ilusões, paixão e muito trabalho.Estou muito orgulhoso por pertencer a um excelente clube com uma grande história", escreveu no Instagram.