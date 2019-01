Leões da serra inauguram iluminação do estádio com jogo da seleção sub-20

O Sporting da Covilhã inaugura a nova iluminação do Estádio Santos Pinto no dia 30 de janeiro, às 18:00, com um jogo entre as seleções de futebol de sub-20 de Portugal e Cabo Verde.A informação foi revelada à agência Lusa por José Mendes, o presidente do emblema da II Liga, segundo o qual a melhoria no recinto vai ao encontro das exigências da Liga de clubes e adequa-se ao nível de um estádio que tem vindo a ser remodelado nos últimos três anos."É uma grande obra, de acordo com as condições que a Liga exige, e é importantíssimo o [Estádio] Santos Pinto, com a remodelação que está a ser feita, ter uma iluminação com a mesma grandeza, de que as crianças da formação também precisam para treinar", salienta José Mendes, em declarações à agência Lusa.As quatro novas torres de iluminação, com 1400 lux, vão permitir "todo o tipo" de transmissões televisivas "ao mais alto nível"."Estamos a falar de um investimento de muito dinheiro. O Sporting da Covilhã fez e pagou, não deve nada a ninguém", acrescentou José Mendes, sem quantificar.Para o presidente dos leões da serra, o jogo da seleção de futebol de sub-20 dá à inauguração "a dignidade" que merece e tem um motivo de interesse especial, por representar o regresso de Hélio Sousa à Covilhã."Ser a seleção sub-20, onde está um treinador que passou pelo Covilhã, é juntar o útil ao agradável. Vai ser bom para as pessoas vê-lo, porque deixou saudades no ano em que esteve na Covilhã. Tinha mais um ano de contrato e na altura deixei-o sair para a seleção, porque foi um passo em frente na carreira e ele merecia", vinca José Mendes.Hélio Sousa, campeão do mundo sub-20 enquanto jogador e campeão europeu como selecionador nos escalões sub-17, em 2016, e sub-19, em 2018, foi treinador do Sporting da Covilhã na temporada 2008/09.O jogo frente a Cabo Verde é um encontro de preparação para o Mundial 2019, que se disputa na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.