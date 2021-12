Leonel Pontes: «A nossa ideia era condicionar e retardar o golo do Benfica»

O treinador do Sp. Covilhã, Leonel Pontes, analisou a derrota dos serranos no Estádio da Luz (3-0), ante o Benfica, e aplaudiu a equipa."Queria dar os parabéns ao comportamento dos jogadores do ponto de vista tático e da entrega. Os jogadores foram corajosos, jogámos subidos, criámos uma ou duas oportunidades. Condicionámos muito o jogo do Benfica. Não lhes podia pedir mais. Naturalmente, a nossa ideia era condicionar e retardar o golo adversário, tentando chegar nós ao golo. A equipa teve uma postura exemplar. O que foi pedido foi cumprido", reiterou em declarações à Sport TV, lamentando a expulsão de Tembeng que condicionou a estratégia da formação da Covilhã."Não estava prevista (a expulsão), chamei a atenção para isso, para acalmar o jogador. É uma entrada fora de tempo que não é maldosa. Ao ver as imagens, percebe-se que é bem mostrado o amarelo. Condicionou-nos muito. Tivemos muito tempo a defender com essa inferioridade numérica, na segunda parte conseguimos aguentar. O Benfica não teve muitas oportunidades de jogo corrido. Fez um golo de penálti. Tem duas situações para marcar e não o fez. Depois, com um erro do nosso guarda-redes que acontece, fez o 3-0. A resposta que demos mesmo em inferioridade é de louvar", explicou o treinador do Sp. Covilhã, cuja entrada para este jogo já não tinha hipóteses de qualificação para a final-four da Allianz Cup.