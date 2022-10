Leonel Pontes despedido do Sp. Covilhã

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Leonel Pontes foi demitido, após a derrota frente ao Caldas (0-3), que resultou na eliminação da Taça de Portugal. O cenário na 2.ª Liga também não é o mais animador, uma vez que os leões da Serra ocupam o penúltimo lugar. Ao fim de 32 jogos, o técnico de 50 anos encerra assim o ciclo no emblema serrano, conforme foi anunciado nas redes sociais."O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com a equipa técnica liderada pelo Mister Leonel Pontes, para a revogação do contrato de trabalho que os vinculava até final da presente época desportiva.O Clube agradece todo o empenho e profissionalismo demonstrado pelos técnicos e deseja os maiores êxitos para o futuro."Contactado por, Leonel Pontes preferiu manter o silêncio e não comentar, para já, a saída.