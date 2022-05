Leonel Pontes e a permanência do Sp. Covilhã: «É um clube centenário, honesto, que não tem truques»

Leonel Pontes, treinador do Sporting da Covilhã, mostrou-se este domingo contente por assegurar a permanência na Liga Sabseg após o triunfo (2-0) em casa sobre o Alverca, da Liga 3."Este clube tem uma estrutura pequena, mas altamente profissional. É um clube centenário, honesto, sério, que não tem truques, que honra os seus compromissos, que quer ganhar e manter vivo o futebol no interior do país. Entrámos aqui num contexto difícil e tivemos de criar um compromisso de equipa, porque ninguém faz nada sozinho. Hoje, demonstraram todos esse compromisso. Foi um trabalho de equipa, de toda a gente. Sabíamos da importância de entrar muito fortes no jogo, de mostrar aquilo que queríamos. Sabíamos da importância de controlar alguns jogadores do adversário. Tivemos a felicidade de, além de entrar bem no jogo, culminar com um golo e isso deu-nos confiança para continuar a jogar controlando o adversário e tentando chegar ao segundo. Conseguimos o 2-0 e podíamos ter feito o 3-0. A primeira parte foi muito boa. Foi uma equipa com muita personalidade, com muita crença, muita qualidade tática", começou por constar o treinador do serranos."Na segunda parte, caímos um bocadinho, propositadamente baixámos um bocadinho a equipa e aí começámos a dar espaços no espaço interior do campo, onde o adversário começou a aparecer nas costas dos nossos médios, alternando o jogo interior com o jogo exterior, com muitos cruzamentos, muitas bolas na área, e aí valeu a crença, o sacrifício, a organização defensiva da equipa e a qualidade dos nossos jogadores a defender fez a diferença. É um resultado merecido, um resultado que premeia pela qualidade coletiva, pela qualidade de grupo e pelo compromisso que eles tiveram. O Alverca tem muita qualidade individual e coletiva, mas o nosso ritmo competitivo era maior, fruto deste campeonato exigente de 2ª Liga, mas se a equipa não tivesse defendido bem, íamos passar por sofrimento", acrescentou ainda Pontes."Eu desliguei de tudo. Não sabia o que ia ser a segunda-feira. Vamos aguardar pelos novos dias, pelo que irá acontecer, mas estou muito grato pelo convite que me foi feito. Se for convidado? Vou ponderar, mas temos de aguardar. Cada coisa a seu tempo, agora vamos festejar. Eu decidi que não ia pensar mais à frente. Estou muito feliz por ter atingido o objetivo".