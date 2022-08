Leonel Pontes: «Hoje tivemos a pontinha de sorte que às vezes faltou no ano passado»

No final do jogo entre o Sp. Covilhã e o FC Porto B, Leonel Pontes assumiu que a sua equipa teve uma ponta de felicidade na partida.

“Sabíamos da dificuldade do jogo e do poderio do FC Porto, que tem muito talento. Nós vínhamos para tentar vencer o jogo e tivemos a felicidade e a qualidade de conseguir fazer o golo muito cedo. A equipa depois sentiu que tinha de segurar o resultado. O FC Porto teve mais oportunidades e nós tivemos alguma felicidade e competência a fechar a baliza. Hoje tivemos a pontinha de sorte que às vezes faltou no ano passado. Era importante não perdermos neste campo para consolidarmos o trabalho que tem vindo a ser feito. Houve muita entreajuda por parte dos jogadores”, explicou ao Porto Canal.