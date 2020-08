Lewis Enoh reforça ataque do Sp. Covilhã

O avançado luso-camaronês Lewis Enoh é o sétimo reforço do Sp. Covilhã para a época 2020/21, anunciou esta quarta-feira o clube serrano.

Lewis Enoh, de 27 anos, representou na última temporada o Leixões, onde alinhou em 10 jogos e marcou um golo.

O atacante foi depois cedido ao Casa Pia, também do segundo escalão do futebol nacional, emblema pelo qual disputou cinco encontros.

Enoh é o sétimo novo rosto no plantel serrano às ordens de Daúto Faquirá.

Os leões da serra já tinham anunciado a contratação dos médios Tiago Morgado e André Almeida (ambos ex-Real Sport), do lateral esquerdo David Santos (ex-Canelas), do médio centro João Cardoso (ex-Estoril Praia), do extremo Jaiminho (ex-Rio Ave) e do avançado Leo Cá (ex-Lourosa).