Sp. Covilhã-Penafiel, 0-0: Líder soma 1.º empate

O Sp. Covilhã empatou este sábado pela primeira vez no campeonato, ao ceder um nulo em casa frente ao Penafiel, na 9.ª jornada da 2.ª Liga. Os serranos continuam na frente da tabela, com 19 pontos, mais um que o Nacional (mais um jogo) e do que o Farense, enquanto o Penafiel subiu um lugar e é agora oitavo classificado, com 11 pontos.O Sp. Covilhã, que procurava consolidar a liderança, foi mais ofensivo durante a primeira metade, frente a uns penafidelenses mais contidos. Logo no primeiro minuto de jogo, Tiago Moreira obrigou Luís Ribeiro a defender para canto, na sequência do qual Kukula acertou nas malhas laterais.Ao minuto 21, Paulo Henrique, de livre, atirou por cima da barra, no único remate dos nortenhos na primeira parte. Adriano viu o guardião visitante negar-lhe o golo e antes do descanso um atraso mal calculado de João Paulo, com o guarda-redes do Penafiel adiantado, ia fazendo a bola entrar na própria baliza, mas Luís Ribeiro conseguiu impedir o golo quase em cima da linha.No segundo tempo, os leões da serra continuaram com maior posse e mais rematadores, embora com falta de pontaria. Aos 46', Santiago da Silva serviu Kukula, que, ao segundo poste, não conseguiu encostar. Sete minutos, o avançado, à boca da baliza, voltou a desperdiçar. Os penafidelenses, por Ludovic, testaram a atenção de Carlos Henrique, que fez a primeira defesa aos 60'.Os visitantes voltaram a assustar quando Ronaldo entrou na área e Zarabi cortou no limite. Numa segunda metade muito disputada e combativa, o Sporting da Covilhã teve a última grande oportunidade, aos 88', com Rodrigo António, há pouco tempo em campo, a cabecear para grande defesa Luís Ribeiro, que segurou o empate.Carlos Henrique, Tiago Moreira, Brendon, Zarabi, Daniel Martins, Gilberto, Guilherme Rodrigues (Rodrigo António, 75'), Adriano, Jean Batista (Bonani, 63'), Santiago da Silva e Kukula (Deivison, 79').Suplentes: Igor Araújo, Filipe Cardoso, Deivison, Joel Vital, Jaime Simões, Rodrigo António, Bonani.Ricardo Soares.Luís Ribeiro, Coronas, Felipe Machado, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa, Romeu Ribeiro, Yuri Araújo, Ludovic (Márcio Machado, 90), Alan Schons, Pires (Ronaldo, 45).Leo, Vini, Leandro, Ronaldo, Alfredo, Jeferson, Márcio Machado.Miguel Leal.Nuno Almeida (AF Algarve).cartão amarelo a João Paulo (23), Rafael Sousa (50), Coronas, (86).cerca de 400 pessoas.