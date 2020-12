Luciano Vítor: «Faltou um bocadinho mais da parte ofensiva»

O Sp. Covilhã somou a quarta derrota consecutiva este domingo, a terceira na Liga Sabseg, ao perder, por 1-0, no terreno do Arouca. O jogo acaba (também) por ficar marcado pela ausência de boa parte da equipa técnica. Nuno Capucho e o adjunto David Lima estão infetado, enquanto Sérgio Campos se encontra em isolamento. Foi Luciano Vítor, o treinador de guarda-redes, quem orientou os leões da serra nesta tarde.





"Entrámos bem no jogo. Tivemos logo a oportunidade de fazer 1-0, mas depois faltou um bocadinho mais da parte ofensiva e tivemos uma exibição menos conseguida na segunda parte. O Arouca acaba por ser um merecido vencedor. Há que continuar a trabalhar", afirmou Luciano Vítor.Por outro lado, o técnico de guarda-redes não deu certezas sobre quem assumirá a equipa no próximo jogo. "Vamos ver durante a semana. O mister estava a ver o jogo, foi dando indicações e foi para tentar melhorar que se fizeram as substituições. Acabaram por não resultar, mas é o jogo. Desejo um bom Natal a todos!", acrescentou.