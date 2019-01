Medeiros vai jogar no Sp. Covilhã até ao final da temporada, por empréstimo do Paços de Ferreira. O extremo, de 25 anos, não vinha sendo opção para Vítor Oliveira e a solução passou pela cedência do atleta aos serranos com o objetivo de poder jogar com mais regularidade e ajudar a equipa de Filó a conseguir a permanência na 2.ª Liga.Medeiros participou em apenas dois jogos, para a Allianz Cup, frente ao Benfica e Rio Ave, sendo titular em ambas as partidas.