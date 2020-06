Médio João Cardoso é reforço do Sporting da Covilhã

O Sporting da Covilhã, da 2ª Liga, anunciou esta sexta-feira que o médio João Cardoso, proveniente do Estoril, é reforço para a próxima época.

O médio centro, de 23 anos, alinhou na última temporada nos sub-23 do emblema estorilista, jogou 31 partidas e marcou três golos.

João Cardoso foi formado no FC Porto, com passagens também pelos escalões de formação do Padroense e do Salgueiros.

A contratação do portuense foi anunciada no mesmo dia em que os 'leões da serra' tornaram público o acordo com o extremo Jaiminho (ex-Rio Ave).

Os dois reforços juntam-se ao lateral esquerdo David Santos (ex-Canelas) entre as novas caras para a próxima época, ainda sem treinador definido.