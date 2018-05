O médio Sérgio Paulico, de 27 anos, está de regresso ao Sp. Covilhã, anunciou esta quinta-feira o clube da 2ª Liga.O esquerdino, natural do Fundão e formado no emblema serrano, que integrou o plantel em quatro temporadas, esteve nas últimas quatro épocas no futebol açoriano, primeiro ao serviço do Prainha e depois do Vitória do Pico.Este é o segundo reforço apresentado pelos leões da serra, um dia depois de ter sido anunciada a contratação do médio ofensivo Rúben Nogueira (ex-Águias do Moradal), covilhanense de 26 anos.

Autor: Lusa