Meio-campo do Sp. Covilhã ganha Lamine

O Sp. Covilhã continua muito ativo neste mercado de transferências e, nesse sentido, garantiu a contratação de Mohamed Lamine N’Dao, que chega do Lokeren, da Bélgica. O médio costa-marfinense, de 27 anos, já treinou ontem às ordens de Daúto Faquirá e é o 9º reforço para a época 2020/21. A um mês do início do campeonato da 2ª Liga, a formação serrana tem nesta altura um plantel constituído por 20 jogadores (11 renovações) mas ainda não está fechado.