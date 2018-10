Mica Silva reforça meio-campo

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, anunciou esta terça-feira a contratação do médio Mica Silva, jogador livre desde que rescindiu, no final da última temporada, com o União da Madeira.Micael Cabrita Silva, 25 anos, natural de Silves, esteve duas épocas no clube insular, após passagem pelo Portimonense e pelos polacos do Zawisza Bydgoszcz.O médio-centro já tinha sido treinado por Filó no primeiro ano em que representou o União da Madeira, temporada em que era primeira opção. Há um ano o algarvio lesionou-se com gravidade, foi operado a uma rotura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito e não voltou a jogar.O Sporting da Covilhã, 17.º classificado, com cinco pontos após sete jornadas, recebe no próximo domingo a Oliveirense, no décimo lugar da tabela.