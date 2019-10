Município atribui medalha de mérito ao presidente do Sp. Covilhã

A Câmara Municipal da Covilhã aprovou esta sexta-feira por unanimidade a atribuição da medalha de prata mérito municipal ao presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, uma das personalidades a homenagear no Dia da Cidade.O presidente da autarquia, Vítor Pereira, justificou a distinção "pelo palmarés" do dirigente e pelos 15 anos na presidência do emblema serrano."Está há 15 anos à frente do Sporting Clube da Covilhã, em lugar de destaque, com um grande trabalho, grande empenho. A cidade deve reconhecer no presidente um grande embaixador da Covilhã", acentuou Vítor Pereira.José Mendes considerou a atribuição da medalha como "o reconhecimento do trabalho desenvolvido desde há 15 anos"."É uma homenagem que recebo com muito agrado", reagiu o dirigente dos "leões da serra", em declarações à agência Lusa.Entre as 11 figuras e instituições a galardoar em 20 de outubro constam outras duas pessoas ligadas à história do Sporting da Covilhã: Manuel Ribeiro, durante vários anos dirigente e coordenador da formação, e José Carlos Campo, conhecido por Viseu, ex-jogador, distinguido pelo seu percurso como antigo operário dos lanifícios e desportivo, tanto no atletismo como no futebol.José Mendes elogiou as duas escolhas do município, de maioria socialista, nomeadamente a "boa pessoa" que é Manuel Ribeiro e Viseu, por reconhecer "um homem ligado ao desporto e uma vida de trabalho nos lanifícios".