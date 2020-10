Nuno Capucho: «Tínhamos condições para jogar melhor»

Depois da reviravolta que conduziu à vitória da última jornada sobre o Varzim na estreia de Nuno Capucho no banco do Sp. Covilhã, os serranos tiraram os primeiros pontos desta edição da 2ª Liga ao Feirense ao empatarem a zero, no início desta tarde, no Estádio Marcolino Castro.





"Sabíamos perfeitamente da dificuldade do jogo, o Feirense é uma equipa que joga bem pelos corredores, cria muitas dificuldades. Foi um jogo dividido, faltou um pouco de clarividência à nossa equipa na primeira parte. Na segunda não conseguimos pressionar bem, mas só se fosse uma situação de sorte é que poderia ser alterado o resultado este resultado", afirmou o treinador dos covilhanenses no final da partida.Ainda que a sua equipa tenha conseguido dois resultados positivos sob o seu comando, Capucho quer sempre mais. "Tínhamos condições para jogar melhor. Nunca podemos ter medo de jogar futebol", salientou. Por outro lado, ainda comentou como é jogar sem público numa altura em que foram conhecidos os primeiros jogos com público nos estádios de clubes profissionais esta temporada: "Sem a atmosfera dos adeptos no campo de futebol, parece um jogo-treino, falta aquela pressão boa do público."A meio da primeira parte, Gilberto, capitão do Sp. Covilhã, saiu com queixas físicas, mas não parece ser nada de grave. "Não se estava a sentir confortável. Decidimos retirá-lo e dar a oportunidade a outro jogador", revelou, por fim.