Onyeka deixa Sp. Covilhã

O ponta de lança Onyeka Lucky e o Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, rescindiram o acordo entre as partes, informou esta terça-feira o emblema serrano, na sua página na Internet.Onyeka, nigeriano de 23 anos, chegou aos leões da serra cedido pelo Sporting de Braga, na temporada 2016-2017, mas deixou de representar os serranos e regressou ao clube há um ano, na reabertura do mercado.O atacante, que esta temporada alinhou em 15 partidas e marcou um golo pelo Sporting da Covilhã, conversou no final do último treino com Vítor Cunha, o diretor desportivo do clube, mas foi convocado para o encontro com o Leixões (1-0).Onyeka Lucky Osemene é o terceiro jogador a deixar o plantel dos leões da serra, depois das saídas dos médios Paulico e João Nogueira.Com a chegada dos avançados Diego Medeiros (ex-Paços de Ferreira) e Kukula (ex-Leixões), o nigeriano perdeu espaço no grupo liderado por Filó.Na nota divulgada, o Sporting da Covilhã agradece a Onyeka "o seu empenho e dedicação, desejando os maiores sucessos profissionais e pessoais".