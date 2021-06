Paná perto de ser reforço

Paná está perto de se tornar no primeiro reforço do Sp. Covilhã para 2021/22, apurou Record. Depois de ter representado o Ac. Viseu na última temporada – com 28 jogos e quatro golos no currículo –, o médio internacional angolano, de 29 anos, pode transferir-se para o emblema serrano como jogador livre.

Entretanto, e como o nosso jornal escreveu na edição de ontem, Wender Said é o eleito pelo Sp. Covilhã para suceder a José Bizarro no comando técnico da equipa. O objetivo dos serranos para a próxima época, afirmou o presidente José Mendes, passa novamente por garantir a permanência: “Já é uma vitória para nós, que estamos no interior do país e temos menos dinheiro e apoio do que outros clubes.”