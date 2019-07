Paulo Gomes regressa ao Sp. Covilhã "para potenciar" os jogadores da equipa B

O ex-médio Paulo Gomes regressa ao Sporting da Covilhã, da Segunda Liga, para ser treinador adjunto e liderar a equipa B, com o objetivo de "potenciar ao máximo os jogadores"."O projeto de qualquer equipa B serve sempre para alimentar a equipa A. Nós tentaremos fazer bem o nosso trabalho, de forma a potenciar ao máximo os jogadores à nossa disposição e tentar pô-los à disposição da equipa A, sempre que pretender os miúdos com quem vamos trabalhar", frisa Paulo Gomes, em declarações à agência Lusa.Apesar de não haver pormenores a acertar no projeto, o adjunto de Ricardo Soares adianta que a formação vai ser composta sobretudo pelos juniores do ano passado e jogadores que na última temporada eram juvenis, mas mostrem competência para integrar o plantel que vai disputar o campeonato distrital de Castelo Branco.Paulo Gomes considera a chegada à Covilhã "um regresso feliz" a uma casa que afirma conhecer bem e realça a melhoria das condições de trabalho verificadas."Temos excelentes condições para fazer um bom trabalho. O clube cresceu muito desde que eu saí. Vamos aproveitar essas condições para aperfeiçoarmos o nosso trabalho", realça o antigo médio, que como treinador passou pelo Rio Tinto e Salgueiros.Quando o presidente, José Mendes, anunciou a criação da equipa B, há um mês, informou que a formação ia servir também para rodar os jogadores menos utilizados do plantel principal.