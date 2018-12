Presidente diz que Sp. Covilhã vai reforçar-se com cinco jogadores

O presidente do Sp. Covilhã, José Mendes, disse esta sexta-feira à agência Lusa que espera reforçar a equipa da 2.ª Liga com cinco novos futebolistas, adiantando que o plantel terá de ficar reduzido a 24 jogadores."O Sp. Covilhã irá reforçar-se com cinco atletas, para melhorar. Estamos a trabalhar. Os jogadores estão referenciados, sabemos quem queremos, estamos a falar, só que não é fácil, até porque o dinheiro não abunda neste clube, mas é bem gerido", frisou o dirigente.Nas últimas semanas rescindiram contrato os médios Paulico e João Nogueira e, segundo José Mendes, é de esperar que mais atletas possam deixar o plantel dos leões da serra."Vai ter de sair mais um ou outro jogador, até porque o plantel é composto por 24 jogadores e não queremos mais do que isso. Vão ter de sair mais dois ou três, para reforçarmos a equipa e dar-lhe maior qualidade", acrescentou.O Sporting da Covilhã ocupa o último lugar da classificação, com dez pontos após 13 jogos, mas José Mendes acredita no valor da equipa e na capacidade de recuperar."Continuo a acreditar muito nesta equipa. As coisas não nos têm corrido bem, não temos tido muita sorte, mas a equipa joga bom futebol. A 2.ª Liga é tremendamente difícil, como toda a gente sabe", sublinhou o presidente do clube serrano.O presidente disse sentir-se desiludido com a falta de apoio que tem sentido por parte "da cidade" e pediu que os adeptos estejam com o clube nesta fase negativa."É com enorme tristeza que vejo uma cidade apática. Não entendo por que não apoiam a equipa. Precisamos de apoio é quando estamos em baixo. É nestas alturas que se vê quem gosta do clube, quem tem a mística. Sentimo-nos frustrados porque não temos quem nos ajude. Continuamos a trabalhar sozinhos e tranquilos", acentua José Mendes.O Sp. Covilhã defronta no sábado, às 11:00, o FC Porto B, na 13.ª jornada da 2.ª Liga.