Presidente do Covilhã pede "corrente positiva" no aniversário do clube

O presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, pediu esta terça-feira, nos 97 anos do emblema da 2.ª Liga, que se crie "uma corrente positiva" para concretizar os objetivos do clube.

Numa mensagem divulgada na página na Internet dos serranos, o dirigente enumera a construção da Academia e a última fase de construção do Estádio José Santos Pinto como as obras a executar, "consoante as realidades do clube".

"Hoje, dia de aniversário, quero pedir o apoio de todos os sócios, empresários e instituições da cidade, que se unam em torno do clube, para podermos fazer uma corrente positiva e, com ajuda de todos, se concretizem estes sonhos, que são o futuro" do Sporting da Covilhã, escreveu José Mendes, na nota divulgada.

Para assinalar a data, o presidente dos 'leões da serra' esteve, na companhia de alguns diretores e funcionários, no estádio, onde foi içada a bandeira do emblema serrano e feita uma homenagem aos sócios falecidos.

"Devido ao momento que atravessamos mundialmente, não podemos festejar como queríamos", refere José Mendes, "neste dia tão especial" para o Sporting da Covilhã.