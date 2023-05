Presidente do despromovido Sp. Covilhã vai inscrever equipa na 2ª Liga: «Há aí muita gente que não cumpre»

O presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, informou que vai inscrever o clube, que este sábado desceu à Liga 3, também na Liga Sabseg, na expectativa de que outros emblemas não cumpram os pressupostos financeiros.

O Sporting da Covilhã, clube há 15 temporadas consecutivas no segundo escalão do futebol nacional, foi hoje despromovido, após a derrota em casa com o Trofense, por 0-2, mas José Mendes disse que vai inscrever os 'leões da serra' "à espera que alguém na II Liga não os cumpra [pressupostos financeiros], porque há aí muita gente que não os cumpre". "Em termos desportivos, demos um passo atrás, para depois se poderem dar dois ou três à frente", sublinhou José Mendes, ainda no Estádio José Santos Pinto.

O presidente lamentou que a descida de escalão tenha acontecido quando o Sporting da Covilhã está prestes a completar o centenário, em 2 de junho, mas salientou que o clube, "durante 100 anos, já desceu muitas vezes e subiu muitas vezes".

José Mendes acrescentou que a sua consciência lhe dizia para hoje se demitir, mas afirmou não ser "homem de largar a guerra a meio". "Estou numa guerra em que tenho uma bancada para acabar, tenho um centenário para comemorar e, portanto, tudo vai ser feito como deve ser. Temos de ter paciência. Para o ano, se tivermos de jogar na terceira liga, cá estaremos para jogar na terceira liga. Como? Não sei. Nem quero, para já, pensar nessa situação", realçou o presidente serrano.

A uma jornada do final do campeonato, o Sporting da Covilhã encontra-se no 18.º lugar, último da classificação, com 28 pontos, menos quatro do que o penúltimo, antes da derradeira ronda, com o campeão Moreirense.