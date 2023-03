Presidente do Sp. Covilhã deixa aviso a sócios

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente José Mendes insurgiu-se e deixou avisos a um grupo de sócios que distribuiu panfletos fora do estádio, na receção do Sp. Covilhã ao Benfica B, numa ação contra a criação de uma SAD no clube. “Agora até já há meia dúzia de sócios a fazerem campanha. O clube não vai dar hipóteses a ninguém, podem ter a certeza! Isto é uma vergonha. Não admito o que andam a fazer e vão pagar na hora e momento certo”, rematou. Recorde-se que até final de março, o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jorge Gomes, irá marcar uma reunião magna de sócios extraordinária para que o assunto volte a ser discutido e votado.