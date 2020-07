Presidente do Sp. Covilhã e o regresso ao trabalho: «Vai haver uma bolha»

O Sporting da Covilhã, da Segunda Liga, regressa ao trabalho na segunda-feira e a equipa vai ficar "numa bolha", em estágio até ao final do mês, informou o presidente, José Mendes, durante a Assembleia-Geral do clube.

Além do estágio de três semanas na Pousada da Juventude da Serra da Estrela, nas Penhas da Saúde, o emblema serrano tenciona implementar várias restrições para evitar o contágio por covid-19 e o grupo vai trabalhar com um número reduzido de pessoas.

"A equipa vai ficar isolada. Vai haver uma bolha, mesmo dentro do estádio. Vamos trabalhar só com quem trabalha diretamente com a equipa. Não vão ter acesso nem diretores", explicou o presidente serrano, na noite de quarta-feira.

José Mendes diz que a Direção-Geral da Saúde é exigente, mas que o emblema serrano tem condições para cumprir à risca, e que, para "olhar pela saúde de todos, a equipa vai ficar isolada".

"Na segunda-feira, os nossos jogadores vão chegar, mas não vai haver apresentação, nem para a comunicação social, nem para ninguém, porque temos medidas estritas a cumprir", informou o dirigente.

Nos primeiros dias estão previstos treinos individuais e só quando todos os jogadores forem testados ao novo coronavírus se vão equacionar os treinos conjuntos, adianta José Mendes.

Neste momento, "não estão autorizados jogos de preparação".

O calendário discutido na última reunião na Liga de clubes prevê que a temporada comece em 15 de agosto, com a primeira jornada da Taça da Liga, e uma semana depois o campeonato.

Embora "nada esteja fixo" e tudo esteja "em discussão", o presidente do Sporting da Covilhã considera "urgente" começar a Segunda Liga, parada desde março, caso contrário acredita que a maior parte dos clubes "vai ter graves problemas".

"É urgente retomarmos, porque se não tivermos campeonato não temos receitas de televisão e isso vai complicar a vida financeira aos clubes todos", alerta o presidente dos leões da serra, emblema há mais anos consecutivos no segundo escalão do futebol nacional.