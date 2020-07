Relvado do estádio do Sporting da Covilhã alvo de "intervenção profunda"

O relvado do Estádio Santos Pinto, casa do Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, está a ser alvo de uma "intervenção profunda", informou esta sexta-feira o vereador do Desporto na Câmara Municipal da Covilhã, José Miguel Oliveira.

Os trabalhos tiveram início esta semana e ficam concluídos a tempo da preparação para a próxima temporada.

Há dois dias que no relvado, com cerca de 35 anos, decorrem "operações de descompactação e arejamento com extração, em associação com escarificações e espalhamentos de areia", sublinhou o autarca.

A intervenção no relvado do emblema serrano visa preparar o campo para um novo período de utilização intensiva e o melhoramento da regularidade da superfície, bem como da drenagem, que assegura uma superfície de jogo mais firme, explicou José Miguel Oliveira.

O "tapete" do Estádio Santos Pinto existe desde 1985, depois de os 'leões da serra' terem regressado ao principal escalão do futebol nacional, em 1984/85, após 23 anos de ausência, quando ainda jogavam num campo pelado.

Nas últimas semanas o relvado começou a ficar em más condições, agravadas pelo calor.

A formação orientada por Daúto Faquirá, que iniciou na segunda-feira a pré-época, tem no Complexo Desportivo da Covilhã um espaço de treino alternativo.