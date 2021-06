Relvado do estádio do Sporting da Covilhã está a ser intervencionado

O relvado do Estádio Santos Pinto, casa do Sp. Covilhã, que disputa a Liga Sabseg, está a ser intervencionado, informou esta quinta-feira a Câmara Municipal da Covilhã.

"Os trabalhos incluem descompactação e arejamento com extração, em associação com escarificações e espalhamentos de areia", pormenorizou o município serrano, em comunicado.

Segundo a autarquia, trata-se de "uma intervenção profunda", que passa "pela preparação do campo para suportar as exigências de um novo período de utilização intensiva e pelo melhoramento da regularidade do piso e da drenagem, o que assegura uma superfície de jogo mais firme".

"O município dá assim o seu contributo, garantindo as melhores condições do relvado para os treinos e jogos da temporada 2021/2022 do Sporting Clube da Covilhã, fazendo votos para que seja uma época desportiva de sucesso", referiu a autarquia, na mesma nota.

Os trabalhos tiveram início na passada segunda-feira, de acordo com a Câmara Municipal da Covilhã.

A autarquia covilhanense acrescentou que "no início da próxima semana" será feito o mesmo procedimento no Complexo Desportivo da Covilhã, onde os leões da serra também treinam.

O Sporting da Covilhã, que regressa ao trabalho no final do mês, entre 25 e 28 junho, reúne-se em 22 de junho, em dupla assembleia geral.

A primeira, marcada para as 20h, destina-se a apresentar e votar o relatório e contas do exercício de 2019/2020 e a segunda, agendada para uma hora mais tarde, também nas instalações do Estádio Santos Pinto, tem como objetivo votar o orçamento para a próxima temporada.