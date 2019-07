Ricardo Soares elogia o empenho e determinação do plantel dos leões da serra

O treinador do Sporting da Covilhã, Ricardo Soares, deixou esta sext-afeira elogios ao empenho dos jogadores da equipa da 2.ª Liga, no final da primeira semana de trabalho."Noto um empenhamento forte do grupo de trabalho, determinado, concentrado", disse hoje o sucessor de Filó no comando técnico dos serranos, em declarações à agência Lusa.Para o treinador, "é muito cedo para falar sobre o valor da equipa, até porque ainda falta gente chegar e há gente que ainda pode sair".A trabalhar para que o grupo assimile as suas ideias, o treinador dos leões da serra frisa que o objetivo é vencer e potenciar o talento dos jogadores."Estamos aqui todos para o mesmo, que é vencer. O meu objetivo é extrair todo o talento que eles possam ter ao serviço do coletivo e o deles é, certamente, fazer as coisas o melhor possível, e todos nós podemos certamente melhorar", salienta Ricardo Soares.Os trabalhos do Sporting da Covilhã decorrem com seis caras novas: o guarda-redes Carlos Henriques (ex-Paços de Ferreira), o central Brendon Lucas (ex-Académica), o lateral esquerdo Daniel Martins (ex-Penafiel), o médio defensivo Filipe Cardoso (ex-Coimbrões) e os avançados Santiago da Silva (ex-Coimbrões) e Adboulaye Daffé (ex-Gondomar).