Ricardo Soares: «Fizemos um jogo extraordinário e a vitória seria merecida»

Ricardo Soares considera que a sua equipa merecia ter vencido o Benfica. À Sport TV, o treinador do Sp. Covilhã elogiou muito a exibição da sua equipa, que empatou (1-1) diante do campeão nacional.





"Muito satisfeito e orgulhoso dos meus jogadores, fizeram um jogo extraordinário. A vitória seria merecida para nós. Entrámos muito bem e tapámos o jogo interior do Benfica. Tiveram um ou centro mas controlado por nós. E nós podíamos ter marcado pelo menos um golo. Entrámos muito bem na segunda parte, marcando, mas tivemos dificuldades com a entrada do Vinícius. Jogaram bem por fora mas foi controlado por nós", começou por dizer, admitindo algum cansaço no segundo tempo, "no processo defensivo mas também a atacar": "Tivemos ocasiões para o 2-0. O Benfica teve volume de jogo elevado, ganhou muito os corredores mas não me lembro de ocasiões de golo. A nossa organização defensiva ficou bem patente.""Estou muito satisfeito, pois os jogadores foram premiados com um empate perante uma equipa que luta pelo título. Conseguimos equilibrar neste grupo extremamente forte, contra uma equipa que luta pelo título, uma que luta pela Europa e outra consolidada na Primeira Liga. Vamos com grandes possibilidades de passar à final four e era mais do que merecido", rematou Ricardo Soares.