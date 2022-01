Ricardo Vaz sai do Sp. Covilhã e regressa ao futebol grego

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo Ricardo Vaz está de saída do Sporting da Covilhã, da Liga SABSEG, para o Kifisia FC, informou o clube do segundo escalão grego no seu site oficial.

Ricardo Vaz, de 27 anos, formado no Estoril, chegou aos serranos no início da temporada, mas nunca conseguiu ser primeira opção nos leões da serra, onde alinhou em 15 jogos.

Na última época o avançado fez apenas um jogo pelo OFI Creta, na sequência de uma lesão sofrida na primeira jornada do campeonato grego.

Antes de rumar ao emblema de Creta, em janeiro de 2019, o avançado alinhou nos espanhóis do Reus durante cinco temporadas.

"O Kifisia FC dá as boas-vindas ao seio da sua família, deseja-lhe saúde e todo o sucesso nos seus objetivos pessoais e coletivos", escreveu o Kifisia, em comunicado a anunciar a contratação do português.

Até ao momento saíram do plantel do Sporting da Covilhã, às ordens de Leonel Pontes, além de Ricardo Vaz, o defesa Joel Vital, que terminou a carreira e é agora diretor, os médios Frank Angong e Thiago Moraes e os avançados Devid Silva e Diego Medeiros.