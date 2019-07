Rodrigo António reforça Sp. Covilhã

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, anunciou esta sexta-feira ao final do dia a contratação do médio Rodrigo António.O brasileiro, de 31 anos, representou nas duas últimas épocas o Irtish, do Cazaquistão, e no ano anterior o Bnei Sakhnin, de Israel.Rodrigo António já tinha alinhado, até 2015/2016, no futebol português, onde vestiu as cores d Paços de Ferreira, Olhanense, Marítimo e Belenenses.O treinador do Sporting da Covihã, Ricardo Soares, aguarda ainda a chegada de um extremo.