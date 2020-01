Rodrigo Martins é reforço do Sp. Covilhã

O extremo Rodrigo Martins, proveniente do Cova da Piedade, é o primeiro reforço de 'inverno' do Sporting da Covilhã, informou esta quinta-feira o emblema serrano, na sua página na Internet.

O jogador, de 21 anos, assinou com os 'leões da serra' contrato com a duração de ano e meio e vai integrar o plantel às ordens de Daúto Faquirá.

À agência Lusa o treinador 'serrano' deu conta do desejo de ver chegar pelo menos dois jogadores para os corredores do ataque até ao encerramento do mercado.

Rodrigo Martins alinhou apenas em três partidas esta temporada pelo Cova da Piedade, depois de na última época se ter destacado e ter somado 26 jogos.