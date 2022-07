Rúben Ferreira próximo de reforçar o Sp. Covilhã

Rúben Ferreira, lateral-esquerdo com mais de uma centena de jogos no principal escalão do futebol português, deverá ser anunciado em breve como reforço do Sp. Covilhã, que vai disputar a 2.ª Liga em 2022/23. O defensor já se encontra integrado nos trabalhos de preparação do conjunto serrano, que estão a decorrer na Covilhã.O defesa, de 34 anos, representou na última época o Camacha, no Campeonato de Portugal, depois de uma carreira quase toda ela no Marítimo. Rúben Ferreira representou ainda V. Guimarães e Desportivo de Chaves. Agora, vai trabalhar às ordens de Leonel Pontes, na Covilhã.