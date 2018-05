Rúben Nogueira, médio que na última temporada representou o Águias do Moradal, do Campeonato de Portugal, é o primeiro reforço para a próxima época anunciado pelo Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga.O covilhanense, de 26 anos, chega ao clube serrano depois de passagens por emblemas como o Benfica e Castelo Branco, Sertanense e Manteigas, também do Campeonato de Portugal.Na sua página na Internet, o Sporting da Covilhã dá as boas-vindas a Rúben Nogueira, desejando-lhe "as maiores felicidades nesta nova etapa ao serviço dos leões da serra".

Autor: Lusa