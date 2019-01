O médio Sérgio Semedo está a treinar com o plantel do Sporting da Covilhã, presenciou a agência Lusa, no Complexo Desportivo da cidade.Semedo, de 30 anos, representou o Leixões desde a última temporada, mas rescindiu em outubro último com o emblema de Matosinhos, por mútuo acordo, sem ter sido utilizado esta época.O médio defensivo participou nos dois treinos desta semana, às ordens de Filó, embora os responsáveis serranos afirmem não ter sido firmado qualquer vínculo com o cabo-verdiano.Sérgio Semedo conta com passagens pelo Suduva, da Lituânia, e pelo Apollon Limassol, do Chipre. Em Portugal vestiu as cores do Feirense, Gil Vicente, Olhanense, Portimonense e Marítimo e Pinhalnovense.