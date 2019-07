Serranos vencem Oliveira do Hospital no segundo jogo de preparação

O Sporting da Covilhã, da 2.ª Liga, venceu esta quarta-feira, por 4-0, o Oliveira do Hospital, do Campeonato de Portugal, no segundo jogo de preparação da pré-época dos serranos.Kukula inaugurou o marcador do Estádio Santos Pinto aos 11 minutos, na sequência de um livre, no único golo apontado na primeira metade, que começou com mais de uma hora de atraso, devido a avaria no transporte da equipa visitante.Com um novo onze, o Sporting da Covilhã chegou à goleada com golos de Santiago da Silva (48 e 90+2 minutos) e Adriano (75).No último sábado, no primeiro teste da época, frente a uma seleção de jogadores do distrito de Castelo Branco, os leões da serra venceram pelo mesmo resultado, com golos marcados também por Santiago da Silva, Adriano e Bonani.