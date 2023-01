Sp. Covilhã alega noite na discoteca para rescindir contrato de Beléa

O Sp. Covilhã decidiu avançar para a rescisão do contrato de Guilherme Beléa, jogador brasileiro de 21 anos. Entre as razões apontadas está o facto de o jogador ter sido visto numa discoteca de madrugada, numa altura em que estaria lesionado, e que, no dia seguinte, terá chegado atrasado ao tratamento.Contactado por, Everson Luiz, empresário de Beléa, garante que o jogador apenas frequentou locais de diversão noturna em dias de folga. E, quanto ao atraso na chegada ao tratamento nas instalações, defende que foi uma falha de comunicação e que o avançado ficou com a ideia que o procedimento estaria agendado para a parte da tarde."Chegámos a acordo e ele veio embora", acrescentou Everson Luiz, referindo-se ao regresso de Guilhermo Beléa ao Brasil.