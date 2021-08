Sp. Covilhã anuncia contratação de avançado brasileiro

O ponta de lança Devid, de 25 anos, vai representar o Sp. Covilhã e é o 13.º reforço do emblema serrano para a época 2021/22, anunciou esta quarta-feira o clube da Segunda Liga.

O avançado assinou contrato válido por duas épocas, segundo os leões da serra.

O avançado brasileiro Devid de Santana Silva, natural de Alagoinhas, chega a Portugal proveniente da Liga albanesa, onde na última temporada vestiu as cores do KS Kastrioti Krujë, clube ao serviço do qual alinhou em 29 partidas e marcou dez golos.

Devid é o 13.º reforço dos serranos para a época em curso, depois dos defesas Helitão (ACB Futebol Clube, Brasil) e Lucas Barros (ex-Botafogo), dos avançados Diego Medeiros (ex-Casa Pia), Chico (ex-Portimonense), Diogo Almeida (ex-Benfica B), Jô (ex-Grêmio Juventus), Arnold (ex-Cova da Piedade), Ricardo Vaz (ex-OFI Creta, Grécia) e dos médios Ahmed Isaiah (ex-Gil Vicente), Felipe Dini e Thiago Moraes, estes dois últimos cedidos pelo Portimonense.

Após três jornadas, o Sp. Covilhã ocupa o quarto lugar da Segunda Liga, com os mesmos sete pontos de Rio Ave e Leixões, menos dois do que o líder Benfica B.