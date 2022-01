Sp. Covilhã anuncia reforços Kukula, Camilo e Tamba para o ataque

Os avançados Kukula (ex-Beroe, Bulgária), Camilo Triana (ex-Casa Pia) e Fabrice Tamba (ex- Espoirs Guédiawaye, Senegal) vão reforçar o ataque do Sp. Covilhã, informou esta terça-feira o clube da 2.ª Liga, em comunicado.

Kukula, cabo-verdiano de 29 anos, regressa ao emblema que representou durante época e meia e no qual marcou 17 golos em 46 partidas, antes de rumar, por igual período, ao campeonato búlgaro, onde na primeira temporada alinhou em 22 jogos e apontou três golos e este ano marcou um golo em 12 encontros disputados.

O ponta de lança, internacional por Cabo Verde, conta com passagens por Leixões, Vizela, Feirense, Marítimo e Batuque FC.

Camilo Triana, colombiano de 24 anos, chega aos 'leões da serra' também para a frente do ataque, cedido pelo Casa Pia, camisola que esta época vestiu em 16 partidas e com a qual marcou um golo.

Antes, Camilo representou o 1.º de Dezembro, o Coutada e o Once Caldas, do seu país de origem.

Fabrice Tamba chega do Espoirs Guédiawaye, do Senegal, adiantou hoje o Sporting da Covilhã.

O emblema orientado por Leonel Pontes conta com oito reforços desde a reabertura do mercado de transferências, depois da contratação dos extremos Rui Gomes (ex-Légia de Varsóvia), Perea (ex-Lusitânea dos Açores), Samu (ex-Benfica) e Jorge Teixeira (ex- FK Valmiera, da Letónia) e do defesa central Vítor Carvalho (ex-Goiatuba, Brasil).