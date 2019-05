Sp. Covilhã celebra dia da mãe com bilhetes gratuitos para as mulheres

O jogo entre o Sp. Covilhã e o Leixões, da 32.ª jornada da 2.ª Liga, vai ter entrada gratuita para todas as mulheres, para assinalar o dia da mãe."É uma forma de celebrar o dia da mãe, de trazer as pessoas ao futebol e de as famílias passarem o dia connosco", explicou o presidente do emblema serrano, José Mendes, em declarações à Lusa.A entrada é gratuita, mas os ingressos têm de ser levantados no domingo na bilheteira do Estádio Santos Pinto ou, até ao final do dia de hoje, na sede dos 'leões da serra'."Queremos, simbolicamente, abrir as portas às mães e celebrar o dia com as mães da nossa terra e de todas as que queiram vir", sublinhou José Mendes.Filó, o treinador do Sporting da Covilhã, elogiou a decisão do clube, por considerar que será um jogo com um ambiente mais festivo e por acreditar que pode motivar mais gente a ir regularmente ao estádio."Os clubes devem ter mais este tipo de iniciativas, para atraírem mais pessoas aos estádios, porque isto é tudo uma questão de hábito. É importante criar o hábito, como acontece com outros hábitos", acentuou o técnico serrano.O encontro entre o Sp. Covilhã, que já tem a manutenção assegurada, e o Leixões está agendado para domingo, com início às 16:00.