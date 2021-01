Sp. Covilhã com apenas dois suplentes frente ao Estoril

O Sp. Covilhã defronta o Estoril esta segunda-feira, a partir das 18 horas, e contará com apenas dois jogadores no banco: o guarda-redes Igor e o avançado Areias. Tudo indica que o plantel dos serranos terá sido afetado por um surto de Covid-19 e o técnico Nuno Capucho ficou sem grande parte das opções para este encontro no Estádio António Coimbra da Mota.