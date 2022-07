Sp. Covilhã contrata médio equatoriano Sergio Quintero

O Sporting da Covilhã, emblema da 2.ª Liga, anunciou hoje a contratação do 'trinco' equatoriano Sergio Quintero, de 23 anos.O médio-defensivo era jogador do clube equatoriano Barcelona SC, da Série A do Equador, e esteve na última temporada cedido ao Olmedo, do mesmo campeonato, formação pela qual disputou 19 jogos e marcou dois golos.

"O Sporting Clube da Covilhã informa que chegou a acordo com o médio-defensivo de 23 anos Sergio Quintero para, na próxima época, representar o SC Covilhã", informou o clube serrano, em comunicado.

Os serranos já tinham anunciado a contratação do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense), dos laterais Jorginho (ex-Famalicão) e Diogo Rodrigues (ex-Portimonense), dos centrais Casagrande (ex-Portimonense) e Seydine N'Diaye (ex-FC Dordrecht, Países Baixos), do médio Zé Tiago (ex-Varzim) e dos avançados Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense) e Marsico (ex-Argja Bótfelag, Ilhas Faroé).

Embora ainda não tenha sido oficializado, o lateral-esquerdo Rúben Ferreira, que se destacou no Marítimo e que tem estado a ser observado por Leonel Pontes, vai ficar no plantel do Sporting da Covilhã, confirmou o treinador.

Os guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, os médios Gilberto Silva, Diogo Cornélio e Sena Yang e os avançados Fabrice Tamba, Perea e Kukula continuam no plantel.