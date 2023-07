Sp. Covilhã diz que Liga impediu averiguação a processo de licenciamento

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) impediu esta segunda-feira representantes do Sp. Covilhã de consultarem o processo de licenciamento para a próxima época, informou o clube que foi despromovido à Liga 3.

Em comunicado, o Sp. Covilhã refere, no entanto, que a Liga justificou a recusa com o facto de "ainda se encontrar a decorrer o processo de licenciamento, nomeadamente, no que se refere ao Vilaverdense", tendo demonstrado disponibilidade para "aceder ao pedido, exclusivamente, no dia 6 de julho, às 10h".

O Sp. Covilhã considera que "tendo em conta a lista publicada das Sociedades Desportivas já licenciadas, nada impediria que se procedesse à averiguação do procedimento realizado quanto a esses licenciamentos", e garante que irá comparecer na sede da Liga de clubes na próxima quinta-feira, 6 de julho.

O clube solicita que o órgão da LPFP responsável pelo licenciamento "seja idóneo, transparente, e, acima de tudo independente, para que durante o hiato temporal não ocorram alterações quanto aos documentos que serviram de base ao licenciamento".

Na sexta-feira, a LPFP divulgou a lista de 33 das 34 Sociedades Desportivas autorizadas a competir na época 2023/2024, explicando que ainda estava em apreciação a candidatura do Vilaverdense.

Na temporada passada, o Sp. Covilhã foi despromovido à Liga 3, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo, posteriormente, o presidente do clube anunciado a intenção de fazer a inscrição na 2.ª Liga, esperando que "alguém não cumprisse os pressupostos financeiros".