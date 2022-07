Sp. Covilhã empata com a Académica no último teste da pré-época

O Sporting da Covilhã, da Liga SABSEG, empatou este sábado a dois golos com a Académica, da Liga 3, no sexto jogo de preparação da formação orientada por Leonel Pontes.

Aos 28 minutos, Kukula, assistido por Jaime Simões, deu o melhor seguimento ao livre batido por Gilberto e inaugurou o marcador, mas dois minutos depois Filipe Pais igualou a partida. Após o reatamento, num jogo em que os treinadores aproveitaram para rodar as equipas, Perea acertou com estrondo no poste na baliza da Briosa, só que Isac, aos 89 minutos, deu a volta ao marcador. Em cima do minuto 90, o médio-defensivo Sergio Quintero, reforço apresentado esta semana pelo Sporting da Covilhã, rematou forte e colocado a 30 metros da área e bateu o guardião da Académica, restabelecendo a igualdade com um golo vistoso.

O treinador, Leonel Pontes, salientou o cansaço da equipa, que fez dois jogos fora durante a semana, frisou que a partida de hoje implicava "dificuldade", foi "um risco calculado" e, embora tenha considerado que "a equipa não está ainda na sua plenitude", vincou já ter "um onze base capaz de dar uma boa resposta".

"Tivemos dois jogos durante a semana, um plantel curtíssimo, onde vários jogadores chegaram esta semana, os jogadores chegaram a conta-gotas e sabemos que a equipa não está ainda na sua plenitude, também em termos físicos, mas temos esta semana para baixar o ritmo, melhorarmos alguns processos", referiu Leonel Pontes, aos jornalistas, no final do encontro.

O técnico salientou que a equipa está "num processo de crescimento" e não ganhou "por falta de eficácia", mas enfatizou estar "satisfeito com o trabalho desenvolvido até agora".

O encontro, disputado no Complexo Desportivo da Covilhã, estava previsto ser o jogo de apresentação aos sócios dos leões da serra, mas o clube anunciou que, "por motivos alheios às duas equipas", seria mais um jogo de preparação e não ia ser feita a apresentação do plantel.

O Sporting da Covilhã tinha anteriormente perdido fora com o Belenenses por 2-1, com o Portimonense por 1-0 e venceu os primeiros três testes da pré-época, por 2-0 o Oliveira do Hospital, em casa emprestada e, no seu reduto, ganhou por 4-1 a uma equipa composta por jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco e por 7- 0 ao UD Recreio Vila Nova da Rainha.

Os serranos contam atualmente com 14 reforços e é esperada a chegada de pelo menos um médio-ofensivo. "O plantel ainda não está fechado, precisamos pelo menos de um ou dois médios", disse Leonel Pontes.

A direção anunciou a contratação, até ao momento, do guarda-redes Vítor São Bento (ex-Trofense), dos laterais Jorginho (ex-Famalicão) e Diogo Rodrigues (ex-Portimonense), dos centrais Casagrande (ex-Portimonense), Seydine N'Diaye (ex-FC Dordrecht, Países Baixos) e Mohammed Adams (ex-Honka, Finlândia), dos médios Zé Tiago (ex-Varzim), Sergio Quintero (ex-Barcelona SC, Equador) e Adilson (ex-Leganés, Espanha), e dos avançados Nuno Rodrigues (ex-Vilafranquense), Marsico (ex-Argja Bótfelag, Ilhas Faroé), Gildo Vilanculos (ex-Amora) e Guilherme Beléa (ex-Grémio, Brasil).

Os guardiões Igor Araújo e Bruno Bolas, os defesas Tiago Moreira e Jaime Simões, os médios Gilberto Silva, Diogo Cornélio e Sena Yang e os avançados Fabrice Tamba, Perea e Kukula continuam no plantel.