Sp. Covilhã empata frente aos Sub-23 do Portimonense

O Sp. Covilhã empatou este sábado a um golo com a equipa de sub-23 do Portimonense, no último jogo de preparação dos serranos.

O reforço Jô inaugurou o marcador aos três minutos e apontou o terceiro golo com a camisola do emblema da Covilhã. Quando estavam jogados 12 minutos, Aponzo repôs a igualdade.

A primeira partida disputada esta temporada no Estádio Santos Pinto decorreu sem público, devido às restrições impostas para conter a propagação da covid-19, e foi também vedada à comunicação social.

Os serranos somam quatro vitórias, uma derrota e um empate, após seis jogos realizados na pré-época.

O Sp. Covilhã venceu por 7-1 o primeiro teste, com uma seleção de jogadores do campeonato distrital de Castelo Branco, perdeu com o Benfica por 2-0, ganhou pela margem mínima ao Portimonense, levou a melhor, por 2-0, sobre o Trofense, o primeiro adversário esta temporada, na Taça da Liga, e saiu vitorioso, por 1-0, do encontro com o Académico de Viseu.

Os leões da serra, com Wender Said no comando técnico, entram em competição no próximo sábado, em casa do Trofense, na primeira ronda da Taça da Liga.