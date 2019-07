Sp. Covilhã faz estágio nas Penhas da Saúde

O Sporting da Covilhã, da 2ª Liga, vai estagiar na Serra da Estrela entre 17 e 20 de julho, altura em que se apresenta aos sócios, em jogo frente ao Paços de Ferreira, do primeiro escalão."Marcámos o estágio para o dia 17, porque ainda estão jogadores para chegar", explicou este sábado à agência Lusa Ricardo Soares, o treinador que sucedeu a Filó no comando técnico dos leões da serra.Ricardo Soares considera o estágio importante para fortalecer a coesão da equipa e para que todos tenham a oportunidade de se conhecer melhor."Para nós é fundamental criar laços, criar um espírito de grupo forte, um grupo coeso, um grupo amigo, um grupo solidário. No fundo, uma família, para podermos estar mais perto de atingir os objetivos", salientou o treinador.O grupo vai ficar alojado na Pousada da Juventude da Serra da Estrela, nas Penhas da Saúde, e vai continuar a treinar no Estádio Santos Pinto e no Complexo Desportivo da Covilhã, a cerca de 10 quilómetros do local do estágio. Um sistema que agrada ao treinador."É bom ser na Serra da Estrela. Aqui é um bom sítio para treinar. O nosso objetivo é criar laços entre todas as pessoas que trabalham diariamente no clube, para nos podermos conhecer cada vez melhor e, com isso, conseguir tirar um rendimento superior de cada um deles", reforçou Ricardo Soares.