Sp, Covilhã homenageia Hélio Sousa no jogo entre Portugal e Cabo Verde

O Sporting da Covilhã vai homenagear esta quarta-feira o selecionador Hélio Sousa, no intervalo do jogo particular entre as seleções sub-20 de Portugal e Cabo Verde, revelou à agência Lusa o presidente do emblema da 2.ª Liga.José Mendes sublinha tratar-se de "um gesto de reconhecimento pelo trabalho" feito pelo treinador quando comandou os serranos, na temporada 2008/09, e pelas conquistas à frente das seleções jovens de Portugal.Na placa a entregar a Hélio Sousa pelo Sporting da Covilhã a homenagem é justificada com a inscrição "pelos serviços relevantes prestados ao futebol português"."É uma pessoa que deixou saudades na Covilhã, que nós consideramos e que tem feito um trabalho de mérito", realça José Mendes, em declarações à agência Lusa.Hélio Sousa, campeão do mundo sub-20 enquanto jogador e campeão europeu como selecionador nos escalões sub-17, em 2016, e sub-19, em 2018, foi treinador do Sporting da Covilhã na temporada 2008/09.O jogo frente a Cabo Verde, hoje, às 17:00, no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, é um encontro de preparação para o Mundial2019, que se disputa na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.