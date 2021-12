Sp. Covilhã oficializa contratação de Leonel Pontes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Covilhã oficializou esta manhã a contratação de Leonel Pontes como treinador da sua equipa principal. O técnico madeirense chega ao clube da 2.ª Liga para substituir Filipe Rocha, também conhecido no mundo do futebol por Filó, que deixou o cargo devido a motivos pessoais e familiares.Leonel Pontes, de 49 anos, passou pelo Sporting, onde orientou os sub-23, foi adjunto e treinador principal em quatro jogos na época de 2019/20.O Sp. Covilhã é atualmente 14.º classificado na 2.ª Liga, com 12 pontos.